Esauritasi la fase più acuta dell'emergenza maltempo, con la pioggia che sta dando per fortuna tregua al Trentino, permangono comuque numerosi disagi, soprattutto per quel che riguarda la chiusura di molte strade.

In valle del Chiese non è ancora pecorribile la strada provinciale 241, che in otto chilometri unisce Storo alla sua frazione di Riccomassimo.

Per questo stamane gli agenti del corpo della polizia municipale della valle del Chiese sono saliti in paese per consegnare il pane agli abitanti. Un bell'esempio di istituzioni al servizio della comunità.