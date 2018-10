Incidente questa mattina poco dopo le 9 all'uscita della galleria dei Crozi in direzione Trento: coinvolte tre auto proprio all'imbocco della galleria di Martignano e svincolo per San Donà. Sul posto l'ambulanza, polizia locale e vigili del fuoco. Pare non ci siano persone ferite in maniera grave, lunghe code e rallentamenti da partire da Civezzano