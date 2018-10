Due metri di neve in Presena, da sabato si scia

Il ghiacciaio è pronto e la stagione sciistica del comprensorio Pontedilegno-Tonale può prendere il via.

Sabato 3 novembre aprono gli impianti del Presena: si potrà sciare dai 3.000 metri di Passo Presena ai 2.500 metri di Passo Paradiso, a disposizione degli appassionati ci sono le piste rosse «Ghiacciaio Presena» e «Variante Paradiso» e la pista blu «Variante Presena Paradiso».

Le abbondanti nevicate che hanno preso il via durante il fine settimana hanno portato due metri di neve fresca in quota, che per sabato si trasformeranno in piste perfettamente battute, a disposizione di chi non vede l’ora di inaugurare la stagione sciistica 2018-2019.

Gli impianti del ghiacciaio saranno in funzione dalle 8 alle 15 (cabinovia Presena) e fino alle 16 (cabinovia Paradiso) fino al 9 novembre, poi gli orari potrebbero venire leggermente modificati.

Lo skipass giornaliero, in questa primissima parte della stagione invernale, sarà in vendita presso la biglietteria della cabinovia Paradiso a 33 euro (Adulto) e per i più piccoli a 23 (Junior) e 14 (Baby). La biglietteria di Ponte di Legno sarà aperta da giovedì 1 a domenica 4 novembre con orario 9:00-12:30 e 14:00-17:30, per agevolare chi fosse interessato ad acquistare lo skipass valido per l’intera stagione sciistica 2018-2019.