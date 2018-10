Dopo le eccezionali piogge dei giorni scorsi, che hanno colpito duramente il Trentino, tutte le strutture della Provincia sono impegnate nel massimo sforzo per tornare al più presto possibile alla normalità. Ieri sera il presidente Ugo Rossi ha firmato il decreto con cui viene dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio provinciale, un provvedimento che riconosce la gravità di quanto accaduto, per estensione e intensità, fornendo la copertura giuridica ed organizzativa per la gestione degli interventi immediati e per la successiva disciplina delle attività di ripristino definitivo e di ricostruzione.

Con il decreto la Provincia e gli enti locali, già al lavoro con tutte le risorse di uomini e mezzi a disposizione nell'attuazione dei piani di protezione civile, sono autorizzati ad operare con modalità compatibili e proporzionate per far fronte alle urgenze e ristabilire la situazione di normalità, anche con la possibilità di effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti in deroga alle normative provinciali, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l’urgenza.