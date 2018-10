Abitazioni evacuate, tratti di strada crollati lungo tutta la rete viaria provinciale, frane con il ferimento di due vigili del fuoco, la ferrovia Trento Malé interrotta in val di Sole, danni per il forte vento, aggiuntosi alla pioggia battente, rete idrica alle prese con infiltrazioni di fango e detriti soprattutto in Valsugana e decine e decine di interventi per allagamenti in tutto il Trentino. Una situazione pesantissima, che ha portato poco dopo le 22.30 alla decisione di riaprire la galleria Adige-Garda per alleggerire la portata del fiume (foto Paolo Pedrotti). A Montevaccino s’è sfiorata la tragedia: una colata di fango ha travolto, ferendoli, due vigili del fuoco.



Dopo il massimo livello di allerta proclamato già domenica per l’indomani, la giornata di ieri ha confermato tutte le criticità per le quali la macchina dell’emergenza si era preparata.



TANTI EVACUATI



Una giornata difficile per chi ha dovuto lasciare casa: numerosi i residenti chiamati ad allontanarsi precauzionalmente dalle abitazioni a Borgo, Ragoli, Centa, Molina di Fiemme, Ziano, Mezzano, Vermiglio, Griglio e Lavarone. Una giornata difficile, nella quale l’ondata di maltempo ha costretto a muoversi su più fronti: da un lato per fronteggiare le situazioni di crisi frutto dei danni e degli effetti delle forti piogge già manifestatisi. Dall’altro per monitorare lo stato di fiumi, torrenti, rigagnoli ingrossatisi, invasi e quello della tenuta idrogeologica del territorio in generale, proprio per contenere il più possibili gli effetti di queste ormai interminabili ore di maltempo.

Una giornata vissuta all’insegno dei disagi, ma anche dell’attesa, nel timore che il peggio dovesse ancora venire.



OGGI SCUOLE CHIUSE



Timori e preoccupazioni che hanno spinto la Provincia a disporre la chiusura di asili e scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Se ieri le condizioni per i trasferimenti in sicurezza erano state considerate sufficienti per non giustificare la chiusura degli istituti, quest’oggi lo scenario è cambiato e, per limitare al minimo gli spostamenti in generale lungo le strade trentine, si è deciso di procedere con la chiusura: in Valsugana, una delle aree colpite con la maggiore intensità da questa perturbazione, bambini e ragazzi sono stati riaccompagnati a casa già dopo il mezzogiorno di ieri.



CENTINAIA DI INTERVENTI



In una giornata sono stati più di trecento gli interventi in tutto il Trentino, che uniti ai 200 portano a più di 500 il conto degli interventi dall’inizio dell’allerta. Martoriata soprattutto la rete viaria con più di cinquanta strade non percorribili in Provincia: difficili i collegamenti per le valli di Fiemme (ci si arriva solo da Valfloriana), Fassa (criticità ai passi Sella e Pordoi), Sole (la statale è bloccata da Dimaro in su), Primiero, per il Vanoi a causa di smottamenti che ieri sera hanno interessato la viabilità principale. Valsugana inagibile anche per Pergine fino alle 22.30. Ponti hanno ceduto lungo la strada del Manghen, a Cavalese in località Cascata e a Stramentizzo dove hanno ceduto le spalle del ponte che costeggia la diga.



BLACKOUT IN TUTTA LA PROVINCIA



Prima frane e smottamenti, poi le raffiche di vento, che hanno fatto cadere decine di alberi, provocando guasti sulla linea elettica. Black out sono stati segnalati in tutta la provincia, a partire dal pomeriggio e molte zone, al momento di andare in stampa, erano ancora al buio. Gran parte di Pergine è rimasta senza elettricità per tutta la notte a causa dell’impossibilità di accedere alla centrale danneggiata. Valsugana, Fiemme e Fassa le zone più colpite, ma guasti sono stati registrati davvero ovunque: dalla val di Ledro alle Giudicarie, dalla città alla valle del Chiese. Alle 20.30 erano circa 70mila le utenze «ko», pari ad un quarto di quelle complessive. Un centinaio i tecnici di Set Distribuzione al lavoro, in condizioni davvero proibitive, per risolvere i guasti. A complicare gli interventi il fatto che anche la rete dell’alta tensione di Trenta, a causa del maltempo, abbia dovuto fare fronte a numerosi guasti in tutto il nord est.



TRASPORTI FERROVIARI



Oggi la linea della Ferrovia Trento Malè rimarrà chiusa nella tratta tra Mezzolombardo e Mezzana almeno fino alle 8.00 per problemi di visibilità. Nella mattina il sopralluogo dei tecnici deciderà tempi e modalità di riapertura.

Il provvedimento di chiusura riguarda anche la Valsugana: fino alle 13 di domani non saranno effettuate corse tra Trento e Bassano.



LE PREVISIONI



Secondo i meteorologi di Meteotrentino l’ondata di maltempo dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio di oggi. Ma con il carico d’acqua che il terreno ha dovuto sopportare in queste ore, il rischio è che smottamenti e frane possano manifestarsi anche nelle ore e nei giorni successivi.