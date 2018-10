Confermata per domani la chiusura di tutte le scuole del Trentino: è stato deciso al termine della riunione della sala Operativa di stamani presso la sede della Protezione civile.



Il presidente della giunta provinciale, Ugo Rossi, nel comunicare la notizia ha confermato che «anche domani é il caso di chiudere scuole e invitiamo tutti a evitare spostamenti non necessari: meglio prendersi tutti una pausa in queste condizioni».



Rossi ha conferma o che si sta lavorando per ripristinare la rete viaria, sulla quale le situazioni critiche sono in Primiero (chiuso lo Schener), in Fiemme e Fassa (praticamente le valli sono isolate) e in Val di Sole soprattutto a Dimaro.

Per il resto - ha detto - la Valsugana è stata riaperta ma opccorre la massima attenzione ai problemi di approvigionamenti energetici e gas, con gravi problematiche soprattutto in zona Fiemme e Fassa ma non solo.

«Ci sono frane, abbiamo mobilitato i nostri geologi che sono in contatto con le strutture della Protezione Civile; certo serviranno parecchi giorni di lavoro per ripristinare tutto»



Il presidente conferma: «Abbiamo numerosi sfollati, dati certi non ne abbiamo; a Moena stanno rientrando, a Dimaro sono circa 200. Gli altri sono stati sfollati per precauzione a parte Dimaro dove invece i danni alle case sono consistenti».

Alla riunione è arrivata dall'assessore comunale di Trento Italo Gilmozzi la notizia che stanno bene i due vigili del fuoco volontari di Cognola, travolti stanotte da uno smottamento: Ivan Pallaver e Michael Berti sono stati dimessi dall'ospedale.



Guarda il messaggio completo del presidente Ugo Rossi