Sono giornate di intenso lavoro anche per i tecnici di Trentino Sviluppo impegnati a monitorare e stimare i danni che l’intensa perturbazione che ha colpito la provincia negli ultimi giorni ha provocato ad impianti di risalita e sistemi di innevamento. Le situazioni più critiche si registrano a Lavarone e in Panarotta, danni importanti anche a Pinzolo, Monte Bondone e Tonale, mentre le stazioni sciistiche del Brocon e di San Martino di Castrozza sono in fase di verifica perché difficilmente raggiungibili. Sarà fatto tutto il possibile per consentire la perfetta funzionalità degli impianti in vista dell’imminente avvio della stagione invernale.

La perturbazione di straordinaria intensità che ha colpito il territorio provinciale ha sferrato un duro colpo anche agli impianti turistico-funiviari di proprietà di Trentino Sviluppo, ovviamente tutti collocati in alta quota e quindi particolarmente esposti alle forti raffiche di vento, allo schianto di alberi, a frane e smottamenti che, oltre alle piste, hanno interessato anche le opere idrauliche di presa fondamentali per garantire l’innevamento programmato delle piste. Un patrimonio importante considerato che la società di sistema della Provincia autonoma di Trento gestisce 86 impianti a fune distribuiti in 15 diversi ambiti sciistici.

Ecco, nel dettaglio, la situazione aggiornata allo stato attuale.