Un vigile del fuoco volontario è morto quesata notte in Alto Adige, a San Martino in Badia, travolto da un albero caduto per il forte vento. Il pompiere stava intervenendo per liberare la sede stradale dai rami caduti, è stato centrato dalla pianta.

A renderlo noto l'Associazione dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige. «Un vigile del fuoco volontario è morto durante un intervento a causa del maltempo. In lutto l'intera comunità dei vigili del fuoco», questa la nota apparsa su Facebook.

In Provincia di Bolzano nella notte e nella giornata di ieri allerta massima, con oltre 1200 pompieri allertati e in servizio.