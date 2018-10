Continuano gli aggiornamenti per i danni legati al maltempo. A Trento oltre all'allerta diramata per questa notte per la zona sud ci sono problemi per due grossi smottamenti nella zona della collina est.

A Ponte Alto ha ceduto parte del costone che sovrasta la rotatoria che da San Donà immette verso la statale della Valsugana in direzione di Pergine, mentre a Montevaccino due alberi sono caduti sulla Sp 131 all'altezza dell'ex depuratore ed al momento il sobborgo è raggiungibile solo tramite la strada che sale da Cortesano.

A Mattarello, inoltre, preoccupa la situazione del rio Stolzano che è comunque attualmente monitorata puntualmente.

Problemi anche sulla Sp 85 che da Piedicastello sale verso il Bondone, dove numerosi alberi sono caduti.