Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato, poco fa, l’apertura della galleria Adige Garda, così da far defluire parte della portata del fiume nel lago.



La decisione è stata presa d’intesa con le regioni coinvolte, per evitare che la piena del fiume arrivi in pianura Padana.



Nel pomeriggio erano state le autorità venete a prendere contatto con quelle trentine.

Maltempo. Nuovo aggiornamento in sala operativa @dpcpat1 Aperta in questo momento la Galleria Adige-Garda pic.twitter.com/HKkrqhOJ8i — Provincia Trento (@ProvinciaTrento) October 29, 2018