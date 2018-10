Fa ancora caldo (oggi 7 gradi sopra le media stagionale) e c'è ancora l'ora legale, ma nelle vetrine del centro di Trento c'è già chi pensa a Natale, ed ha allestito sontuose esposizioni con renne, alberelli, neve finta e palline di vetro da addobbare l'abete. Mancano sessanta giorni a Natale, ma prima c'è Halloween, la festa della zucca e delle streghette, importata dagli Stati Uniti e che piace tanto ai bambini. Risultato? Un vero «match».

Molti negozi, soprattutto quelli che hanno ome clientela i bambini o le famiglie, hanno infatti addobbato le vetrine di arancione, con un bel fiorire di zucche, scheletri, fantasmi e ragnatele. Riservandosi magari di affrontare i temi della Natività più avanti. «Vendiamo sicuramente di più a Halloween che a Natale - ci raccontano le commesse in un negozio di dociumi - e quindi gli addobbi "spaventosi" sono ormai un obbligo».

Non si possono però non notare le imponenti vetrine di via Oriola o via Manci, già allestite con renne, alberelli, stelle argentate e neve finta. Si tratta soprattutto di negozi di casalinghi e oggettistica, i quali hanno già termionato la promozione Halloween e puntano già su dicembre. D'altronde si tratta di catene nazionali, e i tempi vengono dettati su scala italiana, e non regionale. Ecco la nostra fotogallery.

Fa un po' impressione vedere la neve finta quando fuori si sta bene senza cappotto? Basta avere pazienza poche ore: da domani arriva il maltempo e lunedì una pesante ondata di maltempo con neve ai 1800 metri. Buon Natale, e anche buon Halloween!