Vigili del fuoco al lavoro nella giornata di ieri in valle di Fassa, dove un incendio ha minacciato i boschi della zona sopra l’abitato di Moena, lungo la valle San Pellegrino, sulla sinistra salendo verso il passo.

L’allarme è scattato verso le 11, quando un uomo che stava facendo una passeggiata in zona ha avvertito un forte odore di bruciato, vedendo poi del fumo salire dalla vegetazione. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, con il corpo dei volontari di Moena che si sono subito attivati, mobilitando anche il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco permanenti di Trento che sono saliti in valle di Fasse con un elicottero dotato dell’attrezzatura impiegata nello spegnimento di incendi.

I vigili del fuoco volontari hanno raggiunto la zona con una ventina di uomini, riuscendo a localizzare l’area interessata dall’incendio nella zona del Col del Zizer ed avvicinandosi quanto più possibile attraverso fuoristrada, per poi proseguire a piedi fino a trovarsi davanti le piante in fiamme.

Fortunatamente l’area interessata dal rogo era circoscritta: data l’assenza di acqua in zona, mentre alcuni dei volontari presidiavano la zona mettendo in sicurezza la boscaglia circostante tramite piccoli lavori di scavo per impedire l’avanzata del fuoco almeno sul terreno, altri pompieri, in una piazzola lungo la strada che sale al passo, fuoco hanno allestito una vasca, che è stata poi riempita attraverso l’impiego di un’autobotte permettendo così all’elicottero di gettare rapidamente, con più sorvoli, acqua sull’area in fiamme.

Un intervento efficace, che ha permesso di spegnere l’incendio nel volgere di circa un’ora, con i volontari che hanno poi lavorato per altre quattro ore circa per bonificare l’area e scongiurare il rischio che le fiamme potessero riprendere vigore. Accertamenti sono ora in corso sulle cause del rogo.