Il Gruppo Cacciatrici Trentine annuncia per stasera, alle ore 20 a Trento nella chiesa del Santissimo Sacramento, una messa per Sankt Hubertus, il patrono dei cacciatori.

«Sono passati due anni da quando la curia decise di annullare la celebrazione della messa nel Duomo di Trento in onore del patrono. Il vescovo di Trento Lauro Tisi - si legge in una nota - preferì annullare la funzione religiosa in Duomo probabilmente per evitare spiacevoli situazioni in un luogo di culto dopo che in città apparvero alcuni manifesti ingiuriosi indirizzati al mondo venatorio e alla stessa curia».

«La caccia - dice la presidente del Gruppo, Eddi Titta - non può essere scontro e conflitto. Lo diciamo sempre e continueremo a dirlo: noi siamo a servizio dell’ambiente e della natura. Continueremo anche a invitare gli animalisti a un incontro di dialogo costruttivo e di confronto, fino a oggi quelli che hanno attuato un integralismo ingiurioso e diffamatorio sono stati loro». (foto Tonina)