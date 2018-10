Scene incredibili nel pomeriggio di oggi in via Oriola, dove un uomo in pieno giorno ha tentato di mandare in frantumi la vetrina della gioielleria Brugger 1887.

Secondo alcuni testimoni l'uomo sarebbe dapprima passato davanti alla vetrina, poi dopo aver preso un sanpietrino, l'avrebbe più volte scagliato contro il vetro nell'evidente tentativo di impadronirsi di alcuni dei preziosi all'interno.

All'uscita in strada del personale, l'uomo si è allontanato in tutta fretta: è stato individuato dagli agenti delle volanti poco lontano, in piazzetta Anfiteatro.

È stato condotto in questura per essere identificato e denunciato.