Sciopero dei treni in arrivo , fra giovedì e venerdì. Sarà il personale delle Ferrovie dello Stato a incrociare le braccia, come informa

il Servizio trasporti pubblici della Provincia . Dalle ore 21 di giovedì 25 alle ore 21 di venerdì 26 ottobre 2018 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni e ritardi.



Lo sciopero non riguarderà il personale delle Province di Trento e Bolzano, ma potrebbe causare marginali ripercussioni per i servizi in Provincia di Trento.



In ogni caso, che per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.