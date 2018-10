Incidente nella serata di ieri a Mezzolombardo, in via Cavalleggeri di Udine, lungo il tratto della statale 43 nei pressi del campo sportivo «De Varda»: poco prima delle 20 due giovani che stavano procedendo in sella ad una moto sono finiti a terra dopo che dalla boscaglia di fronte all’area sportiva è improvvisamente sbucato un capriolo.

Impossibile per il ragazzo che era alla guida della due ruote, un diciassettenne, evitare l’impatto con l’animale: ha così perso il controllo della moto dopo lo scontro, rovinando sull’asfalto assieme al passeggero che era con lui, una ragazza sua coetanea. Subito sono stati allertati, da parte degli altri automobilisti in transito, i soccorsi, con gli operatori della centrale unica per le emergenze che, dopo aver ricevuto la chiamata fatta al 112 dai testimoni dello scontro, hanno inviato sul posto i vigili del fuoco volontari del corpo di Mezzolombardo, oltre ai sanitari intervenuti con due ambulanze e ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

I due diciassettenni sono stati nel frattempo assistiti dal personale sanitario e trasferiti poi entrambi all’ospedale Santa Chiara di Trento. I vigili del fuoco, dopo aver informato la Forestale, si sono poi occupati della rimozione della carcassa del capriolo che è morto a seguito dell’impatto contro la moto.