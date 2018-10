Incidente nel pomeriggio di ieri a Taio, in valle di Non: verso le 16 due auto si sono scontrate in paese, all’incrocio tra via 4 novembre, via di Naion e via Desiderio Reich.

Ferite due donne di 49 e 55 anni ed un bambino di 8 anni: pare che tutto sia stato causato da una mancata precedenza da parte dell’auto che proveniva dalla laterale e che ha centrato la Fiesta in transito in via 4 novembre.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Taio, i sanitari e le forze dell’ordine. Non gravi i feriti, tutti trasferiti all’ospedale di Cles.