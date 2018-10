Un brutto gesto a due giorni dal voto di domenica: il candidato del Patt e consigliere provinciale Graziano Lozzer è stato vittima di una serie di scritte nella zona di Valfloriana, dove vive e risiede gestendo l'Agritur Fior di Bosco.

Questo il post con cui ha denunciato l'accaduto: «Questa è la politica che nasce dall' incapacità di creare confronto e sostenere la dialettica. La nuova politica di certi, fatta di slogan vuoti e di fango, è incapace di affrontare i problemi ma soprattutto di dare risposte. Non mi spaventano queste manifestazioni di ostilità perché sono sicuramente figlie di una debolezza che ormai appartiene anche ad una certa politica. Sono convinto di aver fatto per la nostra terra tutto quanto fosse possibile fare. Naturalmente si sbaglia, l'errore sta sempre dalla parte di chi fa perché per non sbagliare basta l'immobilismo. Non mi fermo! Il fango che mi viene lanciato addosso lo vivo come uno sprone a fare di più e meglio perché so che siamo nel giusto. Ho sporto denuncia contro ignoti perché non ho nulla da nascondere. Quello che ho fatto per la mia terra sono pronto a rifarlo nel momento in cui dovessi essere riconfermato alla carica di Consigliere. A chi mi vuole bene un grazie di cuore. A chi mi vuole male un invito al confronto pulito, faccia a faccia e dialettico».

Immediata la solidarietà da parte del Patt: «La nostra idea di Trentino non è questa! Siamo vicini, per quanto successo nella scorsa notte, al consigliere Lozzer ma soprattutto esprimiamo gratitudine per quanto ha fatto in questi anni per le Stelle Alpine e per l'autonomia. Il PATT andrà avanti per la sua strada; sempre dalla parte dei Trentini. Da 70 anni il simbolo degli autonomisti!».

Anche il Gruppo consiliare provinciale dell’Unione per il Trentino «esprime la propria vicinanza e solidarietà al collega Graziano Lozzer, vittima nelle scorse ore di un attacco inqualificabile da ogni punto di vista. Non tolleriamo, come politici ma soprattutto come uomini, simili derive».