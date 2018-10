In una volta sola un uomo domiciliato a Mattarello avrebbe truffato studenti stranieri del progetto Erasmus in cerca di alloggio a Padova e la proprietaria dell’immobile, una 90enne di Mattarello. La donna sin dagli anni Settanta affitta a studenti le sette unità immobiliari che possiede a Padova. L’anziana nel 2017 si rivolse ad un conoscente, agente di commercio, che si era offerto di trovare studenti a cui affittare gli alloggi. Questi aveva assicurato che grazie ad un sito internet specializzato era riuscito a contattare giovani stranieri in Erasmus.

La proprietaria però non ricevette mai gli anticipi versati dagli studenti, e questi nonostante i pagamenti fatti non avrebbero ottenuto l’alloggio richiesto e pagato. L’accusa nei confronti del mediatore, ora a processo, è di truffa.

A farne le spese sarebbero stati due studenti: un belga che ha versato poco meno di mille euro e un croato che ha perso la caparra da 590 euro.