Ad oltre sei mesi di distanza dall’accordo intercorso tra Deloitte e la liquidazione di Trento Rise per il risarcimento di 1,8 milioni di euro, la società di consulenza non ha ancora pagato il «conto».



I liquidatori del consorzio, Alberto Bombardelli e Giacomo Bernardi, prima hanno pazientato, poi hanno avanzato dei solleciti bonari, infine sono passati alle vie di fatto, ottenendo dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di Deloitte per il pagamento dei danni previsto dall’accordo transattivo intercorso tra le due parti a conclusione del procedimento penale su Trento Rise. La cifra non è mai stata divulgata perché lo stesso accordo contiene una clausola di riservatezza. Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte dalla stampa, la somma dovrebbe aggirarsi intorno a 1,8 milioni di euro tra rinuncia a vecchi crediti vantati da Deloitte nei confronti di Trento Rise e risarcimento (per quest’ultima parte, superiore al milione di ero, è stato chiesto il decreto ingiuntivo).



L’accordo transattivo - per ora rimasto sulla carta - intercorso tra parte lesa e responsabile civile aveva spianato la strada al patteggiamento dei due imputati di Deloitte. Massimo Bonacci (manager livornese che fu rappresentate legale di Deloitte per il Trentino) e Patrick Oungre (dipendente di Deloitte) il 14 febbraio 2018 patteggiarono in Tribunale a Trento rispettivamente 1 anno e 6 mesi e 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. In sentenza il giudice Marco La Ganga, motivando la congruità della pena concordata tra accusa e difesa, scrive: «incensuratezza e condotta risarcitoria, sia pur riferibile all’ente di appartenenza, giustificano il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche».



Agli atti era stato depositato infatti anche l’accordo transattivo raggiunto tra Deloitte Consulting srl e liquidatori di Trento Rise che revocarono la costituzione di parte civile.



A sorpresa, però, ora si scopre che a distanza di mesi dal patteggiamento Deloitte ancora non ha versato il risarcimento concordato.



La società di consulenza, possiamo darlo per scontato, farà opposizione al decreto ingiuntivo che comunque non è provvisoriamente esecutivo. Deloitte nel frattempo spera probabilmente di incassare dei crediti vantati nei confronti di Informatica Trentina; crediti che però vengono contestati dalla società di information technology della Provincia. Il braccio di ferro in atto riguarderebbe affidamenti e consulenze fatte da Deloitte per Informatica Trentina nel 2014.



La vicenda è emersa nel corso del processo a carico dell’ex presidente di Trento Rise, Fausto Giunchiglia, unico imputato dell’inchiesta su Trento Rise a scegliere la via del pubblico dibattimento. Rispondendo alle domande dell’avvocato difensore Maria Cristina Osele, il teste Roberto Margoni (avvocato dell’ufficio legale di Informatica Trentina) ha spiegato che Deloitte chiede il pagamento di fatture per 1 milione e 160 mila euro (aggiungendo Iva e interessi ci si avvicina molto a 1,8 milioni) per attività asseritamente svolte da Deloitte. Attività che Informatica Trentina non ritiene essere state rese e dunque per ora non paga.



Il doppio braccio di ferro di Deloitte con la liquidazione di Trento Rise da un lato e con Informatica Trentina dall’altro, riguarda due vicende del tutto distinte. Eppure i maligni potrebbero pensare che Deloitte non risarcisce Trento Rise in attesa di incassare da Informatica Trentina. Tuttavia nell’accordo raggiunto con il consorzio non si vincolava il pagamento alla definizione della trattativa con Informatica Trentina e dunque i liquidatori hanno chiesto il decreto ingiuntivo contro Deloitte

Non è tutto.



Novità nel ricco filone di indagini che hanno coinvolto l’attività di Deloitte in Trentino ci sono anche sul terreno penale.



La Guardia di finanza ieri ha fatto visita alla sede di Informatica Trentina in via Gilli. Gli investigatori delle Fiamme Gialle avevano in mano un decreto di acquisizione atti, documenti sia cartacei sia informatici, firmato dal pm Pasquale Profiti. Cosa cercavano gli inquirenti? «Siamo tenuti al riserbo», ribatte il presidente di Informatica Trentina Sergio Mancuso. Pare tuttavia che si tratti di documentazione, a partire dal 2012, che tocca anche gli incarichi, numerosi negli anni d’oro, fatti da Deloitte per Informatica Trentina.



L’attività investigativa di ieri fa seguito alla visita compiuta dai finanzieri venerdì scorso nell’ufficio della Direzione generale della Provincia dove erano stati raccolti documenti relativi a vecchi affidamenti fatti a società partecipate. Sembra dunque che il filone di indagini partito da Trento Rise e approdato a Deloitte non si sia ancora esaurito.