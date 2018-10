Approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale di Trento il progetto esecutivo per la predisposizione di nuove stazioni del bike sharing e-motion.

Un intervento da 100 mila euro, che beneficia del contributo che la Provincia ha ottenuto dal Governo per il potenziamento delle ciclostazioni.

L’intervento prevede l’allaccio elettrico con l’installazione delle colonnine per la ricarica. Sono previste sedici nuove ciclostazioni del bike sharing e-motion, che si aggiungono alle 19 esistenti.

«Contiamo di partire con i lavori entro il 2018 e di realizzarle tutte entro il 2019» dice l’assessore alla mobilità, Paolo Biasioli.

Dove sorgeranno. Sono previste in corso degli Alpini, corso Buonarroti, via Degasperi, viale Verona, viale Rovereto, via Barbacovi, nel piazzale ex Zuffo, via Paludi a Canova, via Feininger a Gardolo, via Maccani, nella piazza di Piedicastello e in via del Brennero. In questo caso si tratta della nuova stazione presso il supermercato Lidl aperto nei giorni scorsi.