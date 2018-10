Fumogeni, spranghe e slogan: “Fuori i fascisti dalla città”. Decine di anarchici si sono ritrovati in serata in piazza General Cantore, per raggiungere l’hotel Everest che a partire dalle 20 ospita un appuntamento elettorale di CasaPound con il leader nazionale Simone Di Stefano a sostegno del candidato presidente Filippo Castaldini.

La polizia in divisa e gli uomini della Digos con la municipale stanno presidiando la zona per evitare che gli anarchici raggiungano la zona dell’incontro, che si sta svolgendo regolarmente.