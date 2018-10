Incidente nel pomeriggio a Gardolo, dove un tamponamento ha coinvolto due auto.

Lo scontro si è verificato poco prima delle 16.30 in via Soprasasso, nel tratto che dalla curva all’altezza dell’ex campo sportivo porta verso il cimitero e la zona produttiva del Pioppeto. Coinvolte una Ford Fiesta ed una Mini: sul posto - allertati dagli operatori della centrale unica per le emergenze che hanno ricevuto la chiamata effettuata al 112 da alcuni testimoni - si sono portati i vigili del fuoco volontari del corpo di Gardolo, intervenuti con due mezzi.

I coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario della Croce bianca, arrivata in via Soprasasso con un’autoambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine, con una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Trento i cui militari hanno raccolto tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. La peggio è toccata alla persona alla guida di una delle due auto coinvolte, che è stata precauzionalmente trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova in condizioni fortunatamente non gravi. Per l’altro conducente non si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso.