Un operaio di 32 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Lavis per il furto di merce del valore di alcune centinaia di euro in un’azienda della piana Rotaliana.

L’operaio trentino, al termine del proprio turno di lavoro e poco prima di uscire dalla ditta dove è impiegato, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari dell’Arma e trovato in possesso della merce, rubata sul luogo di lavoro.

I successivi approfondimenti hanno permesso di ritrovare anche presso l’abitazione dell’uomo ulteriori quantitativi di merce, ritenuti provento del medesimo reato commesso in ulteriori circostanze.