Dodici colpi in meno di 12 mesi. Molti riusciti, altri solo tentati.

È lunga la lista delle esplosioni effettuate ai danni bancomat di Trentino e Alto Adige. In alcuni casi il modus operandi è lo stesso. L’acetilene, il botto e poi la fuga. In altri ad agire sembrerebbe essere una banda diversa.

Del resto le rapine sono ormai rarissime e spesso messe in atto da disperati più che da banditi veri e propri. La criminalità organizzata ha scoperto che è molto più fruttuoso dare l’assalto di notte agli sportelli, riducendo anche i rischi.

Colpi analoghi sono segnalati in tutta Italia. In alcuni casi gli inquirenti sono riusciti a risalire agli autori, mentre nella nostra Provincia ancora le indagini sono in corso per tutti i casi accaduti.

L’ultimo colpo di Vigo di Ton ha molte analogie con quelli registrati nelle scorse settimane in Alto Adige. L’ultimo appena una settimana fa, sempre di venerdì, a Villandro dove il bottino era stato di 20 mila euro. Pochi giorni prima la banda ne aveva tentati altre due, a Barbiano (29 settembre) e Vandoies (3 ottobre), sempre ai danni di sportelli automatici delle Casse Raiffeisen. La direzione aveva esultato sottolineando la resistenza dei bancomat ma al terzo tentativo la banda aveva avuto la meglio.

Il 19 settembre era stata la volta di Pietramurata di Dro, questa volta in Trentino. Anche in questo caso i malviventi avevano fatto esplodere lo sportello bancomat della Cassa Rurale Alto Garda, ma non erano riusciti a impossessarsi dei contati.

Diversamente era andata a Cavedago dove il 29 agosto gli abitanti dell’intero paese erano stati svegliati di soprassalto da un fortissimo botto. I ladri erano riusciti ad aprire il bancomat prelevando poi il denaro.

Tornando in Alto Adige, il 28 luglio la banda avevano fallito un colpo a Cornaiano, due giorni prima, il 26 luglio a Rovereto ignoti erano entrati in azione nella centralissima piazza Rosmini. In questo caso, però, l’intenzione pare non fosse quella di derubare il bancomat quanto piuttosto di danneggiare lo sportello di Unicredit come era già accaduto anche a Mori nei mesi precedenti.

Ha retto il 26 giugno la cassaforte di Darzo, nelle Giudicarie, mentre per due volte è stata assaltata con l’espolosivo la banca di Appiano, sulla strada del Vino.

A Trento negli ultimi mesi i colpi risalgono al 29 aprile quando quando furono portati via quasi 100 mila euro (stima iniziale) dal bancomat nella filiale di Madonna Bianca di Intesa San Paolo, in piazzale Europa e al

27 gennaio quando, in via Fermi in Clarina (Via Fermi) l’esplosione era stata forte, i danni ingenti, ma i ladri erano fuggiti a mani vuote. Infine il colpo del 6 novembre a Bolzano, in via Claudia Augusta.

Dunque una scia lunghissima che sembra non fermarsi.

I ladri in Trentino sembrano preferire l’area occidentale e soprattutto le banche vicine ad importanti via di collegamento che possano garantire fughe veloci.