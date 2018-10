Festival dello sport, Giacomo Agostini

Al via la kermesse che come primo tema ha scelto il Record, sogno di ogni campione e di qualsiasi squadra: come raggiungerlo, consolidarlo, batterlo, almeno eguagliarlo.

Un bagno di folla, adorato da tanti coetanei - ma li avete mai visti settantenni a caccia di selfie? Agguerritissimi - ma non solo.

Poco fa Giacomo Agostini, dopo aver aperto ieri il festival, si è goduto l’affetto dei fan preparandosi, in piazza Duomo, all’evento che lo vedrà risalire lungo i tornanti del Bondone.