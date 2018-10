Un altro bancomato fatto esplodere: questa notte è quello della Cassa Rurale della Val di Non, a Vigo di Ton.

Il colpo è avvenuto nel cuore della notte, alle 3 l'esplosione che ha attivato immeditamente l'allarme collegato con la staizone dei carabinieri. I ladri hanno calcolato bene i tempi, e all'arrivo dei militari si erano già dileguati.

L'esplosione del bancomat non ha causato danni né alla casa né alle automobili vicine.

Il terminale è distrutto ma ad ora non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via i contanti contenuti all'interno e in quale quantità.

Immediata è scattata anche l'attivazione di un posto di blocco alla Rocchetta, ma al momento i colpevoli sono ancora liberi e ricercati dai carabinieri.