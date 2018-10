Nel continuare nella sua missione e propone alle bambine italiane modelli femminili diversi, Barbie lancia la bambola astronauta ispirata a Samantha Cristoforetti, pilota, ingegnera, astronauta, prima donna italiana presente negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).



Una new entry che viene lanciata nella Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Attraverso il programma Shero, Barbie celebra dunque le donne che sono andate oltre nei loro rispettivi settori, ispirazione per le future generazioni di ragazze, creando una bambola OOAK (One Of A Kind) con le loro sembianze.



Nella sua evoluzione Barbie ha cercato sempre di mostrare alle bambine di poter essere tutto ciò che desiderano, dando loro la possibilità di coprire con il gioco ruoli diversi e d’intraprendere tutte le carriere: oltre 200. La nuova missione di Barbie è proprio quella di dare valore al potenziale illimitato delle bambine, affinché siano consapevoli di poter raggiungere qualsiasi traguardo desiderino per il loro futuro.

Barbie | Puoi essere un'astronauta con Samantha Cristoforetti Video of Barbie | Puoi essere un'astronauta con Samantha Cristoforetti