In qualche albergo del centro cittadino si registra ormai da diversi giorni il tutto esaurito.Basta però andare un po’ oltre il tradizionale perimetro «turistico» del capoluogo ed ecco che la disponibilità di camere risulta invece ben più ampia. Numeri definitivi ancora non ce ne sono, ma per il momento il Festival dello Sport, sul fronte delle presenze in città, sembra non deludere le aspettative. Ne è convinto soprattutto Gianni Battaiola, presidente dell’Associazione albergatori e imprese turistiche del Trentino (Asat): «Per ora il giudizio è positivo, non abbiamo ricevuto lamentele o perplessità dai nostri associati. So che in alcune strutture sono già al completo, e ho notizia che anche negli alberghi fuori città c’è un buon riscontro. Tutte queste manifestazioni che si svolgono al di fuori dei tradizionali periodi turistici per noi sono sempre le benvenute, perché sono un buon traino e permettono di attirare visitatori in città in settimane in cui, per forza di cose, c’è una flessione. Dobbiamo rendere il capoluogo attrattivo tutto l’anno ed eventi del genere ci aiutano moltissimo», chiosa Battaiola.

Anche la direttrice dell’Apt Elda Verones, del resto, già martedì aveva preannunciato una serie di riscontri positivi sul flusso turistico previsto per il weekend, segnalando diverse strutture cittadine già piene.

Per molti alberghi l’effetto trainante del festival appare quindi già evidente: «Siamo pieni, e abbiamo chiuso le prenotazioni per le camere già da diverso tempo», spiegano dalla reception del Grand hotel Trento, che insieme all’hotel America chiuderà la settimana con un tutto esaurito.



Non si lamenta neanche l’hotel Accademia, che per le notti di giovedì e venerdì è già al completo: «A dire la verità abbiamo anche degli ospiti per un altro convegno. Su sabato c’è ancora una discreta disponibilità, ma comunque è indubbio che l’evento ci stia dando un ritorno per queste giornate». Anche all’hotel Venezia di Piazza Duomo si registrano numeri di tutto rispetto: «Qualche camera c’è ancora, diciamo che siamo pieni al 70% per il weekend: l’effetto del festival, insomma, si fa sentire», commentano dalla reception.



Spostandosi però un po’ oltre il centro storico i numeri sono certamente buoni ma non da tutto esaurito. All’Nh hotel delle Albere, quartiere dove peraltro si terranno alcuni degli appuntamenti del festival, alla richiesta della disponibilità di camere per il weekend rispondono di avere ancora un buon numero di posti letto liberi. Anche a Villa Madruzzo, quattro stelle sulla collina est di Trento, qualche camera risulta ancora disponibile: «Siamo però quasi al completo, vedremo come andrà nelle prossime ore». Tra le strutture al di fuori del centro storico risulta pieno, almeno per la notte di sabato, anche l’hotel Everest: «Per quel giorno siamo al completo, mentre abbiamo ancora camere giovedì e venerdì, in generale non ci lamentiamo», ci dicono dalla reception.

Restano comunque ancora in ballo le possibili prenotazioni last - minute, anche perché, come segnalato dalla direttrice Verones nei giorni scorsi, molte richieste alle strutture sono giunte a ridosso dell’inizio della manifestazione. Ieri, intanto, in città i montaggi dei diversi «camp» dislocati nelle piazze del centro, da Santa Maria Maggiore a Piazza Battisti, sono giunti alle battute finali. Domani ci sarà il via alle attività all’interno delle aree, con possibilità di prove gratuite per scherma, arrampicata, atletica e ski-roll. Amanti del volley e del basket potranno invece cimentarsi insieme ad alcuni campioni in partite e attività.