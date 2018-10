Uno degli appuntamenti più interessanti del Festival dello Sport che inizia oggi è certamente quello in programma sabato alle 10 all'Auditorium Santa Chiara: sul palco ci saranno Bebe Vio, Martina Caironi e Francesca Porcellato, tre campionesse rispettivamente nella scherma, nell'atletica e nell'handbike amate da tutta italia che si racconteranno e racconteranno la bellezza e le difficoltà delo sport femminile paralimpico.

Bebe Vio che in queste ore sta spopolando su Facebook, per l'ironica risposta alla altrettanto ironica pagina Facebook Fotografie Segnanti: un intervento che ha fatto sorridere tanti e aumentato l'affetto per la giovane atleta di Venezia.

LA FRASE

LA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO

Diverse generazioni di campionesse si raccontano

Ospiti: Martina Caironi, Bebe Vio , Francesca Porcellato

Di Claudio Arrigoni, giornalista, e Marco Malvaldi, scrittore

Sono tre fra le più forti atlete dello sport paralimpico mondiale.

Martina Caironi nell’atletica, Bebe Vio nella scherma, Francesca Porcellato nell’handbike, ma prima ancora in atletica e sci nordico: non hanno rivali al mondo.

Rappresentano tre generazioni di donne che hanno saputo diventare eccellenze mondiali. Porcellato è una delle più poliedriche atlete di sempre e ha partecipato alla sua prima Paralimpiade nel 1988 a Seul nell’atletica leggera e l’ultima nel 2016 a Rio con l’handbike. Ora guarda a Tokyo 2020 da campionessa mondiale.

Caironi è la prima donna amputata sopra il ginocchio a scendere sotto i 15” nei 100 metri. Vio è la migliore schermitrice del mondo assoluta.

Sono entrate nel movimento paralimpico in epoche differenti e racconteranno vita, storie ed esperienze di un mondo sportivo cambiato rapidamente.

L’accesso all’evento avviene con voucher. I voucher saranno distribuiti gratuitamente presso la biglietteria due ore prima dell’inizio dell’evento.