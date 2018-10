Un trentacinquenne tunisino è stato arrestato ieri dagli agenti delle volanti del capoluogo, dopo aver tentato di sfuggire ad un controllo.

La pattuglia della polizia ha notato il giovane in via San Pio X ed il trentacinquenne, una volta notati i poliziotti, ha tentato di scappare.

Fermato in largo Prati, è stato trovato in possesso di due etti e mezzo di hashish suddivisi in tre panetti, oltre che di trecento euro in contanti.

Giudicato per direttissima questa mattina, è stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento di una multa di 6.000 euro.