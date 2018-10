Nove piante di marijuana in piena infiorescenza in casa, foglie essiccate, barattoli con hashish: arrestato e portato ai domiciliari (poi in libertà in attesa del processo) N.L., 19 anni di Carisolo. L'operazione è stata realizzata dai carabinieri del posto che, in un normale controllo, hanno rinvenuto all'interno della macchina del giovane un involucro di marijuana e due di hashish. Le forze dell'ordine hanno quindi provveduto a una perquisizione ulteriore in casa trovando le piante.