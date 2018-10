Con una media di raccolta pro capite di 82,5 chilogrammi (quasi 30 in più rispetto al dato medio nazionale), il Trentino Alto Adige si colloca, anche nel 2017, tra le regioni ai vertici in Italia nella raccolta differenziata di carta e cartone.

Lo dicono i dati del rapporto annuale di Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. A livello complessivo, la raccolta di carta e cartone in Trentino Alto Adige è cresciuta del 2,7% rispetto all’anno precedente, sfiorando le 84.000 tonnellate. Il dato positivo del Trentino Alto Adige risalta ancora di più se raffrontato con quello del Nord, dove la raccolta differenziata di carta e cartone è rimasta pressochè invariata (-0.1% rispetto al 2016). Il dato medio nazionale cresce invece dell’1,6%, trainato soprattutto dal balzo del 6,1% compiuto nel 2017 dal Sud Italia.

«Il Trentino Alto Adige è un esempio di gestione corretta di rifiuti perchè coniuga alti livelli di raccolta differenziata con bassi volumi di rifiuti prodotti. Nel 2017 il consorzio ha gestito quasi il 60% della carta e cartone raccolte in regione, mantenendo il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di raccolta. L’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone si è poi tradotto in oltre 3,6 milioni di euro di corrispettivi economici che Comieco ha destinato ai 272 comuni convenzionati. Le nuove sfide per il futuro puntano su qualità della raccolta, fattore chiave per il riciclo, e sulla gestione degli scarti di processo», commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, in una nota.