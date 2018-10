Trento si preparara a cambiare volto in vista del Festival dello Sport: in queste ore in centro storico si lavora per gli ultimi allestimenti, soprattutto nelle piazze che ospiteranno una serie di eventi.

Inoltre, passando invece alla viabilità, in occasione della manifestazione che si svolgerà in città dall'11 al 14 ottobre prossimi è stato deciso – per agevolare il flusso delle persone che seguiranno i numerosi eventi – di istituire una zona soggetta a restrizione della sosta e del traffico dalle 10 alle 19 di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, come indicato nella piantina qui sotto.

Si tratta di una sorta di “pedonalizzazione” della zona che comprende alcuni tra i punti che ospitano gli eventi come Palazzo Geremia, piazza S. M. Maggiore, piazza Pasi, piazza Battisti, il Teatro sociale tra gli altri. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche: per consentire il regolare svolgimento di una serie di manifestazioni sportive è chiusa al traffico piazza Fiera e, nella giornata di sabato, anche via S. Croce.

Di conseguenza vengono adottate le seguenti variazioni di percorso per le linee sottoindicate e le corse interessate:

Linee 5 – 9 - 10 Corse in partenza da piazza Dante Da Stazione FS – via Torre Vanga – via Torre Verde – via Bernardo Clesio - Port'Aquila e rispettivi percorsi normali

Linee 3 - 8 Direzione nord Da viale Verona – via Piave – via Brigata Acqui – via Pilati e percorso normale Direzione sud (solo per sabato 13 ottobre) Da via Rosmini – via Giusti – via Vittorio Veneto – viale Verona e percorso normale

Lungo il percorso in deviazione vengono effettuate tutte le fermate; inoltre viene istituita una fermata provvisoria in via Piave di fronte al Commissariato del Governo. Nell'arco di tempo dello svolgimento del Festival potranno verificarsi alcuni disagi quali interruzioni, ritardi, deviazioni improvvise di percorso. Trentino trasporti S.p.A. garantirà il massimo impegno per ridurre quanto più possibile tali disagi.

Di seguito il dettaglio dell'ordinanza.

Nell'orario 10 – 19 dei giorni 12/10/2018, 13/10/2018 e 14/10/2018 l'istituzione di divieto di transito e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per ogni sorta di veicolo lungo le vie e piazze che costituiscono il sotto riportato perimetro nonché su tutte le vie piazze poste all'interno del perimetro stesso: via San Giovanni, piazza Santa Maria Maggiore, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Garibaldi, via Mazzini, via San Vigilio, via Calepina (tratto compreso tra via Garibaldi e via Roccabruna), piazza vittoria, piazza Erbe, via Mantova, largo Carducci, via Manci, via Roma.

Sono altresì autorizzati a transitare e sostare in deroga a quanto istituito:

i veicoli in uso alle forze dell'ordine anche non in svolgimento di operazioni di pronto intervento

i veicoli utilizzati per operazioni di pronto soccorso anche se non in svolgimento delle proprie funzioni operative

i veicoli del Comitato organizzatore de “Il Festival dello Sport” muniti di apposito contrassegno; i veicoli impiegati nel servizio di raccolta rifiuti (Dolomiti Ambiente spa)

i veicoli adibiti al servizio trasporto degli utenti disabili, di cui all'art. 188 del CdS, residenti all'interno del perimetro di cui sopra

i veicoli degli operatori economici utilizzati in operazioni di intervento urgente non prorogabile ai giorni successivi a “Il Festival dello Sport” e solo nel caso di trasporto di materiale/attrezzatura particolarmente pesante/ingombrante previa autorizzazione rilasciata dal Corpo Polizia Locale

i veicoli in servizio di piazza con conducente (Taxi)

i veicoli degli autorizzati al transito per il carico/scarico di cose che potranno sostare per un tempo massimo pari a minuti 15 (quindici) con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio sosta

Inoltre nell'orario 10.00-19.00 dei giorni 12/10/2018, 13/10/2018 e 14/10/2018 l'istituzione di:

doppio senso di marcia in vicolo delle Orsoline

doppio senso di marcia in via don Rizzi; doppio senso di marcia in via II Androna di Borgonovo

doppio senso di marcia in via Santissima Trinità nel tratto di strada compreso tra via Roccabruna e via San Vigilio

Nel periodo 12/10/2018-14/10/2018 l'istituzione di sosta riservata a veicoli in servizio di piazza con conducente (Taxi) a Trento in piazza Santa Maria Maggiore (lato est chiesa) in corrispondenza della fermata dei veicoli del trasporto pubblico di linea; l'istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di ogni sorta di veicolo e divieto di transito dalle ore 8 alle ore 20 del 13.10.2018 in Via S. Croce, Corso 3 novembre (tratto compreso tra via Santa Croce e Via Piave) e in Via Travai (tratto compreso tra Via 24 Maggio e Via S. Croce) per consentire lo svolgimento di un evento finalizzato a promuovere la disciplina sportiva dello ski roll

Il Corpo di Polizia Locale ha facoltà di rilasciare, in deroga ai precetti del presente provvedimento, eventuali altre autorizzazioni ed istituire tutti i provvedimenti urgenti e necessari atti a garantire la sicurezza ed il buon andamento della manifestazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Cantiere Strade di quest'Amministrazione dandone avviso contemporaneamente al Comando Polizia Locale Trento - Monte Bondone (tel. 0461/889111).