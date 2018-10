È il giorno di Half Marathon e Family Run, Trento si sveglia e si prepara a correre.

Ecco i primi scatti della manifestazione che ha portato in strada centinaia di trentini: partenza da via Rosmini e arrivo in piazza Duomo.

Dalla mattinata presto in tanti erano impegnati nel riscaldamento per affrontare la mezza maratona del capoluogo e anche le famiglie non hanno mancato l'appuntamnto con la Family Run, i circuiti da 5 e 10 chilometri ideati appositamente per loro.

D'altronde è un'edizione dei record: 1.800 gli iscritti nei giorni scorsi per la mezza maratona, che sono aumentati alla partenza di stamattina.

La Half Marathon quest'anno è stata Campionato italiano per le categorie Master individuali e società, tanto che il 70% degli iscritti veniva da fuori regione.