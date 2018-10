Aveva appena rubato un'auto, aveva con sé della cocaina e per cercare di sfuggire ai carabinieri ha speronato l'auto dei militari. Poi, una volta braccato, è prima scappato a piedi e poi ha minacciato di morte gli agenti con dei pezzi di vetro.

Il fatto è accaduto ieri mattina in via del Commercio. Protagonista un tunisino di 39 anni che, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Aliquota radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Trento, aveva appena rubato un'auto e la stava guidando nonostante non avesse la patente. Inoltre addosso gli è stata trovata un'ingente somma di denaro che i militari ritengono provento di spaccio considerato che nella fuga l'uomo aveva anche tentato di sbarazzarsi di 9 grammi di cocaina. Arrestato, il tunisino ieri mattina è stato condotto davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento ed ha disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Spini.

Un altro episodio di violenza nei confronti delle forze dell'ordine si è consumato nella notte tra venerdì e sabato.

Ubriaco, probabilmente anche alterato da sostanze stupefacenti un giovane proveniente dalla Libia non aveva affatto gradito i controlli a cui era stato sottoposto dagli agenti delle Volanti. Si è scagliato contro di loro, mandando un poliziotto all'ospedale con un trauma al collo guaribile in cinque giorni. Il fatto è accaduto nel corso della notte in piazza Santa Maria Maggiore. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale in quanto c'era il sospetto che potesse detenere sostanze stupefacenti, si è ribellato agli agenti e alla fine è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga (in realtà solo una dose per uso personale), lesione aggravate e resistenza. Alla fine, difeso dall'avvocato Giorgio Fassino, ha patteggiato 3 mesi e dieci giorni di reclusione con l'obbligo di allontanarsi immediatamente dalla città. Il giudice ha infatti previsto divieto di dimora a Trento.