Violento scontro fra tre auto e traffico in tilt nella notte in Valsugana: i vigili del fuoco locali sono dovuti intervenire con le pinze idrauliche per liberare i feriti dalle lamiere dei mezzi coinvolti.

Lo schianto è avvenuto dopo le 22, nel comune di Pergine, in zona Faro, all'altezza di una curva a destra sulla strada che porta all'abitato di Ischia. Una zona particolarmente frequentata e il traffico è rimasto bloccato per parecchie ore.

Sono tre le persone rimaste ferite nel violento incidente, tutte trasportate al S.Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pergine e i permanenti del capoluogo che sono arrivati con l'autobotte: la paura era che dopo lo scontro si sviluppassero anche delle fiamme.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Pergine.