Trento «corre» verso il suo week end podistico. E le automobili «si fermano» per cedere il passo ai runner. Oggi è la volta del Giro al Sas, mentre domani tocca alla Half Marathon insieme all’Happy Family Run (con due percorsi da 5 e 10 chilometri). Scattano, quindi, una serie di provvedimenti viabilistici (divieti di sosta e fermata) che interesseranno le due giornate.

Le modifiche alla viabilità sono state illustrate ieri dal comandante della Polizia locale di Trento Lino Giacomoni. «La giornata che prevede maggiori restrizioni - dice - è quella di domenica. Quando gran parte delle vie cittadine sarà interessata da divieto di transito o divieto di sosta e fermata. Invitiamo i cittadini a non utilizzare le proprie automobili in maniera da evitare code e disagi. E a sopportare il disagio arrecato dalla manifestazione podistica, che ormai è diventata estremamente seguita a livello locale e nazionale».

Il consiglio per chi deve allontanarsi dalla città è quello di utilizzare il mezzo privato prima delle 9 del mattino oppure dopo le 13. «Quando - assicura Giacomoni - tutte le strade torneranno ad essere percorribili. I disagi saranno circoscritti ad un’ora e mezza o due, con particolare interessamento della zona sud della città (quartiere di San Giuseppe e della Clarina). Mano a mano che transiteranno gli ultimi atleti in gara, riapriremo rapidamente le vie alla circolazione delle auto». La Polizia locale «metterà in campo» circa 80 agenti, che saranno affiancati da 120 volontari del comitato organizzatore della manifestazione.

OGGI - Dalle 7 alle 22 vigono divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, compresi autobus urbani e taxi, lungo le seguenti strade: piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani, piazza Duomo. Sul medesimo percorso, dalle 12 alle 22 è attivo un divieto di transito veicolare. Che in piazza Duomo e via Belenzani (dal civico 33/1) sarà applicato dalle 10 alle 24.

DOMANI- Via Prepositura e via Rosmini saranno interessate da divieto di transito dalle 8 alle 10.45 per consentire la partenza delle gare. Dalle 9 alle 13 viene istituito il divieto di transito veicolare e pedonale (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti) lungo tutto il percorso di gara (per l’elenco completo delle strade visitare il sito www.comune.trento.it). Il quale si snoda attraverso via Giusti e via Muredei, via Sanseverino e via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza e ponte S. Lorenzo, Lungadige Marco Apuleio e ponte San Giorgio, via Lungadige Leopardi e corso Buonarroti, via Scopoli e corso degli Alpini, via Maccani e via Lavisotto, via f.lli Fontana e piazza Centa, via Romagnosi e piazza Dante, piazza Sanzio e via S. Maria Maddalena, via Galilei e largo Pigarelli, piazza Fiera e corso Tre Novembre, via Milano e viale Rovereto, viale Verona e via Degasperi, via Gramsci e via Muredei, via Vittorio Veneto e via Perini, via Endrici e via Mazzini, via San Vigilio e via Garibaldi, via Manci e via Belenzani, piazza Duomo.

Dalle 20 di oggi fino alle 13 di domani varrà un divieto di sosta e di fermata sulle seguenti vie e piazze: via Rosmini da piazza S. Maria Maggiore fino all’incrocio con via Verdi (ambo i lati), via Muredei, via Torre Verde dal semaforo di via Alfieri al semaforo di piazza Sanzio, via Rovereti, via Mazzini, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani, piazza Duomo, corso degli Alpini da via Cardinal Morone (lato est), via Maccani da via Pedrotti a via Aldo Schmidt (lato est), via Lavisotto, via Vannetti, via Dietro le Mura A, via Piave da via San Giovanni Bosco a via a Prato (lato ovest), via XXIV Maggio, via Travai, Via Marchetti, via Bezzecca, largo Pigarelli, via Scopoli, via Antonio da Trento. Da non scordare il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata tra le 7 di oggi e le 16 di domani nel parcheggio ex Sit.