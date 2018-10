Se n’è andato un pezzo della storia del commercio cittadino: si è spento Mario De Boni, storico titolare della fioreria di famiglia ed esercente dinamico, fino al 2014 aveva lavorato nel negozio di famiglia in via Pozzo, aperto nel 1960 con la moglie Alma. De Boni, vicentino, lavorava allora per una ditta specializzata nell’apertura di fiorerie nelle varie città d’Italia: arrivò a Trento da Bergamo, dove aveva avviato un altro negozio e conosciuto la moglie. Ma da Trento non si mosse più, ampliando l’attività con il figlio Nicola, titolare a sua volta di un’altra fioreria De Boni, quella di via Perini attiva dal 1980 al 2013.

De Boni aveva visto suo malgrado cambiare la zona di via Pozzo, diventata dalla signorile via d’accesso al centro storico dalla zona della stazione a luogo caratterizzato spesso da un alto livello di insicurezza. Tra le sue grandi passioni, il ciclismo: solido il suo legame con le società ciclistiche del capoluogo e soprattutto con il ciclo club Francesco Moser di Bepi Zoccante: era il fornitore ufficiale dei bouquet offerti ai vincitori o sfoggiati sui palchi di classiche come la Bolghera, alla quale presenziava regolarmente ogni anno.

Il funerale di Mario De Boni, che lascia oltr ad Alma e Nicola anche l’altra figlia Consuelo, i fratelli, la sorella e gli amati nipoti, verrà celebrato lunedì 8 ottobre alle 11 al cimitero del capoluogo in via Giusti.