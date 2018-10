Qualche centimetro e probabilmente le conseguenze dell’incidente avvenuto ieri mattina a Cles, in via Tiberio Claudio, sarebbero state ancora più gravi. Un uomo del posto, Nicola Catanzaro, 71 anni, è stato investito da un camion in retromarcia ed è finito sotto il mezzo pesante. Fortunatamente non è rimasto schiacciato sotto le ruote, ma è stato colpito solo parzialmente. La ruota ha colpito il piede del pedone, procurandogli una frattura. Nella caduta, poi, Catanzaro ha riportato altre botte, ma non dovrebb essere in pericolo di vita. Ieri è stato accolto precuzionalmente in rianimazione in attesa che i medici sciogliessero la prognosi.



Ad avvisare il camionista che stava effettuando la retro su via Diaz che aveva investito una persona è stato un testimone che la polizia locale sta cercando per ricostruire al meglio la dinamica. Sarebbe stata questa terza persona ad avvisare l’autista dell’urto e che una persona si trovava sotto il suo mezzo. Bloccato il camion, sono stati subito allertati i vigili del fuoco del paese, oltre al 118. L’anziano è stato estratto da sotto il mezzo pesante, medicato sul posto e poi trasferito per accertamenti all’ospedale. Considerata la dinamica dell’incidente sul posto è stato chiamato l’elicottero con l’equipe sanitaria a bordo che ha «scortato» il ferito al Santa Chiara dove è arrivato direttamente nel settore dei codici rossi.



L’autista del mezzo pesante pare sia stato tradito dalle indicazioni del navigatore che l’hanno portato a percorre una via sbagliata. L’incidente è appunto avvenuto mentre il guidatore cercava di tornare sui suoi passi. Evidentemente, nella manovra, non ha notato il pedone che si trovava dietro il cassone e l’ha investito.



I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale che, come accennato, sta cercando dei testimoni, in particolare una persona che avrebbe assistito alla scena allertando l’autista dopo l’urto.