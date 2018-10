L’autista di un pullman scolastico è stato multato dalla polizia di stradale di Trento con 372 euro e si è visto decurtare 5 punti dalla propria patente di guida per non aver rispettato le norme sull’obbligo di riposo giornaliero previsto per i conducenti.



Gli agenti hanno fermato il mezzo presso un istituto scolastico superiore del capoluogo prima della partenza per una gita. La violazione accertata ha quindi comportato, per la scolaresca e gli insegnanti, un ritardo della partenza di quasi due ore, in attesa che arrivasse un altro autista in regola con i periodi di guida e riposo previsti dalla normativa.



Dall’inizio dell’anno scolastico - come prevede il protocollo siglato tra il ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione - sono stati effettuati, nell’intera provincia di Trento, da pattuglie della polizia stradale, circa un centinaio di controlli preventivi ad autobus utilizzati per gite scolastiche e ad altrettanti autisti.



Finora sono state riscontrate 5 infrazioni che, oltre alle previste sanzioni al codice della strada, hanno comportato in alcuni casi la sostituzione del mezzo o dell’autista. Sono gli stessi istituti scolastici che possono comunicare alla polizia stradale la programmazione delle gite scolastiche, affinché siano effettuato, prima della partenza, i necessari controlli.