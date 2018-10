Sono «in lieve ma continuo miglioramento» le condizioni di salute di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Il bollettino medico diffuso dall'ufficio stampa della band salentina evidenzia che "pur restando la prognosi riservata, Spedicato ha evidenziato progressi dal punto di vista neurologico, recuperando lo stato di coscienza e dando risposte ai primi stimoli cui è stato sottoposto». «In questi giorni - sottolineano i medici - i sanitari del reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce hanno monitorato costantemente i parametri vitali del paziente, risultati sempre buoni, e l'evoluzione del quadro clinico neurologico».

«Fratello, queste due settimane sono state le più difficili della nostra storia. Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare per l'amore che ci circonda, per quello che ti sta dando vigore in questi giorni, che ti arriva forte da ognuna delle persone che ti ha vissuto profondamente ma anche da chi ti conosce appena". E' il messaggio che i Negramaro scrivono su Facebook rivolgendosi al loro amico. "La grande forza di volontà che hai dimostrato finora - scrive la band - inizia a rasserenarci. Non smetteremo di incoraggiarti e di starti accanto fin quando non ti sarai ripreso la tua vita meravigliosa. Continua così, noi ci saremo sempre. Forza Lele».

Fra i circa 2000 commenti ci sono gli incoraggiamenti anche di Giorgia, Paola Turci, Nek, Fiorello, Renzo Rubino, e Subsonica.