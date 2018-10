Da temperature massime sopra i 25 gradi solo pochi giorni fa a un primo assaggio di autunno, con lievi nevicate attorno e sopra quota 2.000 metri. Ieri c’è stata una prima spolverata su pendii come quelli sopra Folgarida o attorno a Madonna di Campiglio. O ancora al passo del Tonale.

Ieri, spiegano da meteotrentino, c’è stata una spolverata attorno ai 2.000 metri, più una cosa scenografica che altro, visto che le temperature dei prossimi giorni, a partire da quelle odierne, saranno in aumento. A Trento si dovrebbe andare attorno ai 20 gradi di massima già oggi, con un crescendo che arriverà fino a 24 gradi domani per tornare stabilmente sui 23 gradi da giovedì a sabato. Per tutta la settimana ci sarà bel tempo mentre le precipitazioni, già sotto la media in questo ultimo mese, dovrebbero arrivare solamente dal fine settimana del 13 e 14 ottobre (anche se per ora una previsione precisa è impossibile).

In ogni caso, sopra i 2.000 metri, da ieri in poi gli episodi di precipitazione che ci saranno dovrebbero portare sempre della neve. Ieri poi dopo le precipitazioni della prima parte della giornata, a partire dal pomeriggio e nella serata-notte c’è stato un rinforzo dei venti da nord fino a forti con foehn in alcune valli. Oggi meteotrentino prevede inizialmente possibili alcuni annuvolamenti irregolari, poi schiarite sempre più ampie dal pomeriggio; i forti venti da nord saranno in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio-sera.

Da domani a sabato è previsto tempo soleggiato con temperature minime in calo (a Trento ad esempio si passerà dagli 8 gradi di ieri ai 4 di venerdì) e massime in aumento.