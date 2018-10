Sono scattati nella mattinata di ieri i controlli contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti negli istituti scolastici trentini promossi dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri nell’ambito del piano «Scuole sicure e per la legalità».



Le verifiche sono scattate a partire dal liceo Prati, in via Santissima Trinità, dove all’arrivo a scuola per l’inizio delle lezioni, di buon mattino, studenti e personale docente e non docente ha trovato all’ingresso una presenza insolita, con numerosi militari dell’Arma impegnati nell’attività, voluta, spiega una nota del comando provinciale «in armonia con le direttive ministeriali volte a fornire un rinnovato impulso alle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di devianza giovanile, segnatamente al consumo di droghe nelle scuole ed agli episodi di bullismo».



I controlli proseguiranno coinvolgendo tutti gli istituti superiori del capoluogo e dei paesi ricadenti nel territorio di competenza della compagnia di Trento, presenti nella Piana Rotaliana, nella valle dei Laghi e sull’altopiano della Vigolana. L’attività vedrà, a campione, anche l’impiego di unità cinofile al fine di scongiurare e prevenire episodi di cessione di sostanze stupefacenti.



Con l’inizio del nuovo anno scolastico, tra l’altro, avrà nuovamente luogo l’attività di confronto con gli studenti nell’ambito del più ampio progetto finalizzato alla diffusione della «cultura della legalità», che nello scorso anno scolastico ha visto molti istituti interessati all’iniziativa promossa dall’Arma.