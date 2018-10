Disagi alla circolazione nella mattinata di ieri alla rotatoria che immette al casello di Trento sud, dove un mezzo pesante nell’affrontare il rondò ha perso parte del carico di bobine di cellulosa.

L’incidente si è verificato verso le 10.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti, che hanno dapprima messo in sicurezza la zona, per poi provvedere allo spostamento del mezzo e alla rimozione dalla sede stradale del carico, in modo da poter poi riaprire almeno parzialmente la circolazione.

La situazione è tornata pienamente alla normalità verso le 11.30.