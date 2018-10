Gli agenti delle volanti della polizia di Trento hanno arrestato un tunisino di 46 anni che alloggiava in un albergo in zona nord della città che era già stato espulso dal territorio nazionale nel 2015, una misura alternativa alla pena residua, due anni di reclusione, che gli era stata concessa.



L’uomo, però, non solo ha violato il divieto di rientrare in Italia prima del termine di dieci anni dalla data dell’espulsione, ma si stava anche dedicando ad una fiorente attività di spaccio.



All’interno della sua stanza sono stati infatti rinvenuti e sequestrati 940 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e monete, oltre a sei dosi di cocaina già confezionate, un bilancino di precisione, quattro telefoni cellulari e materiale destinato al confezionamento.