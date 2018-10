Poco meno di cento violazioni del Codice della strada, sanzioni per 16mila euro complessivi, dieci carte di circolazione e quattro patenti ritirate. È il bilancio dell’attività di prevenzione e contrasto alle condotte di guida pericolose posta in essere dalle pattuglie dell’aliquota radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia di Cavalese, in particolare quelle di Cembra-Lisignago, Segonzano e Primiero San Martino di Castrozza. Un lavoro concentratosi nei fine settimana dalla fine di agosto alla fine di settembre, che ha consentito il controllo di diversi veicoli e motoveicoli con il conseguente accertamento di 94 violazioni e la denuncia penale di alcuni soggetti per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Le infrazioni più diffuse rilevate tra i centauri, sono state quelle relative alla velocità eccessiva, ai sorpassi azzardati ed in diversi casi anche al mancato arresto all’alt imposto dai militari operanti. Tuttavia, in quest’ultimo caso, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza poste lungo il tragitto, si è potuti ugualmente giungere all’identificazione dei trasgressori che venivano pertanto raggiunti, successivamente nel luogo di residenza, dalla relativa contravvenzione, maggiorata negli importi anche dalle spese di notifica.

Fortunatamente si è registrata in generale una marcata flessione degli incidenti stradali gravi, rispetto a quella, abbastanza elevata, registrata ad inizio stagione estiva.