Mattinata si superlavoro per i soccorritori, quella di oggi, in particolare per gli incidenti che hanno coinvolto motociclisti, come sempre molto numerosi sulle nostre strade e sui passi.



Nel giro di pochi minuti l’elicottero è intervenuto due volte: una al passo del Tonale e una in Primiero, sulla strada di passo Cereda.



Nel primo caso il motociclista è andato a sbattere contro il guardrail, procurandosi una frattura alla gamba e un trauma toracico; nel secondo caso, è stato sbalzato dalla moto. L’impatto con l’asfalto gli ha procurato un trauma addominale.



Entrambi i feriti sono stati soccorsi dall’elicottero, che li ha poi trasportati in ospedale.