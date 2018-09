Scontro frontale, oggi pomeriggio, tra auto sulla statale del Brennero. Una vera e propria carambola che ha coinvolto più alto e paralizzato il traffico sulla Ss12.



L’incidente è avvenuto all’altezza di Aquaviva, dopo Mattarello.



Le persone coinvolte, secondo le prime informazioni, non sarebbero ferite in maniera grave.



Sul posto, oltre ai sanitari in ambulanza, anche vigili del fuoco e forze dell’ordine (Foto Alessio Coser).



Nello scontro una delle auto coinvolte si è ribaltata. Il traffico è stato bloccato per consentire le manovre di soccorso.