Controlli antidroga condotti dalla Polizia nei pressi di alcune scuole superiori di Trento hanno portato al sequestro di 155 grammi di marijuana, 68 grammi di hashish e 1 grammo di eroina. Controllate 58 persone, non studenti per la maggior parte straniere, e 14 auto.

Lo stupefacente è stato rinvenuto nascosto in vari posti in piazza Dante Alighieri e rintracciato grazie all'abilità dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Le aree controllate sono state estese a via Barbacovi, via Brigata Acqui, via Buonarroti, piazza Dante Alighieri, parco Santa Chiara e parco Le Albere.

"Le attività continueranno nei prossimi mesi e saranno estese anche nei comuni sedi dei Commissariati. La progettualità 'Scuole Sicure', voluta fortemente dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha una finalità preminentemente preventiva che, a breve, sarà affiancata da progettualità educative che vedranno in prima linea la Polizia di Trento a diretto contatto con gli studenti", afferma il questore Giuseppe Garramone.